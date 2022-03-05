МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на полгода программу компенсаций малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей (СБП), выделив на это 500 миллионов рублей, сообщает кабмин.

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"Правительство продлило на полгода программу компенсации малому и среднему бизнесу (МСП) расходов на использование отечественной системы быстрых платежей. На нее выделяется 500 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Средства пойдут на возмещение предприятиям банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей с 1 января по 1 июля этого года. Источником финансирования является резервный фонд правительства.

Кабмин напоминает, что решение о субсидировании предприятий МСП, пользующихся СБП, было принято в июле прошлого года и действовало до 1 января текущего года. "Продление программы позволит бизнесу сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчетов, а также дополнительно простимулирует предпринимателей, еще не подключившихся к системе, это сделать", — отмечается в сообщении. Решение правительства принято по поручению президента.

Система быстрых платежей – сервис Банка России, который в том числе позволяет гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков – участников системы. Комиссия не превышает 0,7% от стоимости товара. Это в 2–2,5 раза ниже, чем у других платежных операторов, отмечает кабмин.