МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Банк России и правительством РФ разработали меры для поддержки малого и среднего предпринимательства в кризисное время: бизнес получит оборотные кредиты на срок до года, для малого бизнеса ставка составит до 15% годовых, средние предприятия — до 13,5%, сказано в сообщении регулятора. Путин рассказал о расширении мер поддержки бизнеса

Отмечается, что они дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.

Оборотное кредитование позволит малым предприятиям получить льготный кредит или рефинансировать ранее полученный. Ставка по таким кредитам для малого бизнеса будет не выше 15%, а для средних предприятий — не выше 13,5% годовых. "Объем кредитования составит 340 миллиардов рублей. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года", — отметили в ЦБ.

Также ЦБ совместно с АО "Корпорация "МСП" предоставят инвестиционные кредиты по их совместной расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП. Ставки по живой программе тоже будут не выше 15% для малых и 13,5% для средних предприятий.

"На обе программы выделен лимит в размере 500 миллиардов рублей. Таким образом, общая сумма по программам поддержки с учетом существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 миллиардов рублей", — добавили в регуляторе.

В реализации этих программ примет участие широкий круг банков, обратили внимание в Банке России.