ЛОНДОН, 7 мар – ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, PwC в понедельник собирается официально объявить о прекращении своей деятельности в России, передает Sky News. Неожиданно. Европа придумала, как победить российский газ

"Мы приняли решение, что в этих условиях PwC не должна иметь членов-компаний в России и, следовательно, PwC покинет сеть. Наша главная цель в PwC – продолжать делать все, чтобы помочь нашим украинским коллегам и поддержать гуманитарные усилия для помощи жителям Украины. Мы также привержены работе с нашими коллегами в России для планомерного перехода бизнеса, и мы сфокусированы на благополучии 3700 наших коллег в России", — приводит телеканал заявление компании.

Отмечается, что этот шаг может оказать давление на конкурирующие компании Deloitte, EY и KMPG, чтобы они приняли аналогичное решение, при этом подчеркивается, что вывод бизнеса будет сложным процессом, который может занять месяцы и даже годы для завершения.