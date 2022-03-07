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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220307/836285370.html
Украина приостановила экспорт мяса, гречки, сахара и соли
Экономика
Новости
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Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли. Такое постановление приняло правительство страны. ПРАЙМ, 07.03.2022
макроэкономика, сельское хозяйство, экономика, новости, украина, мясо, гречка, сахар, соль, продукты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли. Такое постановление приняло правительство страны.