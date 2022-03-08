МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. МИД Японии обнародовал детали третьего санкционного пакета в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине: персональные санкции введены против еще 20 россиян и 12 белорусских граждан, под санкции попали еще две российские и 12 белорусских организаций. Кроме этого, вводится запрет на экспорт для министерства обороны Белоруссии. Перестарались. Ситуация на рынке нефти выходит из-под контроля

Так, в частности, под персональные санкции попали первый заместитель руководителя администрации президента России Алексей Громов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов, журналист Владимир Соловьев и другие.

Персональные санкции также введены против Виктора и Дмитрия Лукашенко, пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова и других.

В новом санкционном списке значатся две российские и 12 белорусских организаций, в частности, ЧВК "Вагнер", группы компаний Synesis, ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.

Также вводятся экспортный запрет для министерства обороны Белоруссии, включая вооруженные силы, а также правоохранительные органы и занимающиеся разведывательной деятельностью организации.