МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Ограничения на российский сырьевой экспорт не являются первоисточником колоссального инфляционного давления в США и странах Евросоюза, но санкции могут стать серьезным фактором для дальнейшего ускорения роста цен в мире, заявила РИА Новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина. ОПЕК прокомментировала запрет США на импорт энергоносителей из России

США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом и Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. ЕС, как объявил в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан, решил не вводить против России санкций, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.

Сафина отметила, что текущая сложная геополитическая ситуация и усиление санкционного давления на Россию действительно спровоцировали взлет цен на большинство сырьевых товаров. Например, котировки нефти сорта Brent в моменте приближались к рекордным уровням 2008 года; алюминий обновил исторический максимум, на 24% превысив пик 2008 года; цены на пшеницу также переписали рекорд прошлого мирового финансового кризиса. Президент США Джо Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с антироссийскими санкциями.

"Конечно, санкции — это очень серьезный фактор для разгона мировой инфляции. В частности, в конце первой недели марта средняя стоимость литра бензина в Германии уже превысила 2 евро (в начале 2022 года цена была около 1,7 евро). В США, согласно данным Американской автоассоциации, средние цены уже составляют 4,3 доллара за галлон (3,7 доллара всего неделю назад)", — подчеркнула эксперт.

Она пояснила, что проблема ускорения инфляции в западных странах назревала в течение последнего года и была вызвана продолжительным периодом сверхмягкой монетарной политики в совокупности с масштабным навесом ликвидности на рынках, а также сохраняющимися проблемами в мобильности рабочей силы и нарушениями цепочек поставок.

"Это подтверждают последние данные по инфляции: в феврале индекс потребительских цен в США подскочил с 7,5% до 7,9% в годовом выражении, обновив максимум 1982 года, в Еврозоне инфляция ускорилась с 5,1% до 5,8%, что является историческим максимумом. То есть даже безотносительно санкционной истории с Россией инфляция в крупнейших западных странах продолжила интенсивное ускорение, которое в марте, вероятно, еще кратно усилится", — добавила Сафина.

"Однако важно понимать, что вся совокупность факторов, касающихся ограничений на российский сырьевой экспорт, выступит лишь катализатором, а не первоисточником и единственной причиной колоссального инфляционного давления, которое испытывают европейские и американская экономики", — считает она.