ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар — ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов, отвечая в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" на вопрос о возможности повышения пенсий, заявил, что кабмин будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях. В Минтруде рассказали об исполнении обязательств перед пенсионерами

Он отметил, что пенсионеры – это те люди, которым руководство страны уделяет очень пристальное внимание.

Президент РФ Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.