МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономике России в текущих условиях важно сохранять рыночный характер, чтобы избежать снижения экономической активности и иметь возможности быстро восстановиться. Власти поддержат коммерческое и промышленное строительство в России

Он также отметил, властям важно сохранить в РФ максимальную гибкость ценообразования. В числе мер, которые обсуждаются в контексте влияния на цены, он отметил принятое на прошлой неделе решение таможенной подкомиссии правительства подготовить предложения по обнулению импортных пошлин на ряд овощей, какао, фруктовые пюре, а также товары для детей и рассмотрение их на площадке Евразийской экономической комиссии.

Решетников добавил, что на рассмотрение подкомиссии поступают предложения от других отраслевых ведомств, которые также будут отработаны, в том числе от Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго. "(Они — ред.) сформировали свои перечни, будем отрабатывать, и конечно мы будем предлагать обнулить на определенный период пошлины на эту продукцию, чтобы предприятия как можно быстрее подстроились к новой ситуации", — сказал он.

Глава Минэкономразвития также заявил, что "в условиях таких колебаний и самих мировых цен, и валютного курса" властям важно сохранить в РФ максимальную гибкость ценообразования. По его мнению, чрезмерное давление на сети и производителей чревато дефицитом.

Он считает, что в рамках в том числе ковидных ограничений власти выработали определенный опыт взаимодействия с торговыми сетями, с производителями. В частности, по его словам, этим плотно занимаются министерство промышленности и торговли, министерство сельского хозяйства, Федеральная антимонопольная служба.

"Поэтому здесь, что называется, по ситуации, по конкретным видам продукции, на конкретных рынках принимаются решения", — добавил он.

Кроме того, министр рассказал, что Минэкономразвития исходит из того, что значительная часть иностранного бизнеса, перенастроив цепочки поставок, вернется к работе в России. Он пояснил, что российский рынок никуда не делся, "компании зарабатывали здесь достаточно долгое время, был рентабельный бизнес в нашей стране, и это дает нам основания надеяться, что ситуация нормализуется".

Он отметил, что иностранные компании, в частности, торговые сети, приостановили, а не полностью прекратили деятельность в РФ.

"Значительная доля этих решений обусловлена в том числе и проблемами с логистикой. С теми же проблемами, с которыми столкнулся российский бизнес, с теми же проблемами сталкиваются иностранные компании. И мы, когда неделей ранее проводили встречу с иностранным бизнесом, который работает в России, и первый вопрос, который они ставили — это вопросы были, связанные с логистикой, с необходимостью перенастройки производственных цепочек, с поиском поставщиков в азиатских странах и заменой европейских поставщиков на азиатских", — пояснил министр.

Он добавил, что компании, приостановившие деятельность в РФ, сохраняют коллективы и выплачивают зарплату сотрудникам в соответствии с трудовым законодательством.