МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Обязательный масочный режим, который действовал почти два года, отменяется в Москве со вторника, также возобновляют работу большинство очных занятий "Московского долголетия". Число жертв коронавируса в мире превысило шесть миллионов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве наблюдается стабильное улучшение эпидемиологической ситуации, поэтому с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок.

Ношение масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, стало обязательным с мая 2020 года. Позднее, с 30 июля 2021 года, ношение перчаток в транспорте и общественных местах столицы перестало быть обязательным, а маски надевать все еще было необходимо. Нарушителей в общественных местах штрафовали на 4 тысячи рублей, а в транспорте — на 5 тысяч.

Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах.

Помимо этого, как сообщала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, во вторник возобновляется большинство очных занятий в проекте "Московское долголетие". Теперь москвичам старшего возраста будут доступны все возможности проекта как офлайн, так и онлайн.

Для участников не будет ограничений: они могут сами выбрать комфортный способ участия. Очные занятия будут открываться поэтапно, а перечень открытых групп будет постоянно пополняться на портале mos.ru/age.

Ранее в соответствии с указом мэра Москвы с 16 марта 2020 года работа кружков и секций программы "Московское долголетие" была временно приостановлена, с 30 апреля этого же года стартовали онлайн-занятия. На данный момент в дистанционном формате есть более 30 направлений активностей, открыто более 4,8 тысячи групп, а занятия посещает более 100 тысяч человек.

С июля 2021 года в проекте открылись очные занятия на свежем воздухе. В зимний период большинство творческих и образовательных активностей проекта перешли в онлайн-формат, а на улице продолжили работу группы по физическим активностям – гимнастика, скандинавская ходьба, общая физическая подготовка, а также направление "пеший лекторий" — познавательные экскурсии по Москве. На данный момент на свежем воздухе занимается более 18 тысяч человек.