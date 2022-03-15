МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, а также против ряда других высокопоставленных американцев, сообщается на сайте МИД России. СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти в юанях

Всего под ответные санкции против США попали 13 американских граждан. В российский "стоп-лист" вошли президент США Джозеф Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Кроме того, в "стоп-лист" также включены: помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден.

Также в список вошли: бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

Как сообщает МИД России, российские персональные санкции были введены с 15 марта в ответ на серию "беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации". "Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", — говорится в заявлении МИД.

Несмотря на введенные санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц США, Москва не отказывается от поддержания официальных связей, говорится в заявлении МИД.

"При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня", — отмечается в документе.

Москва намерена в ближайшее время расширить "американский" санкционный список, добавили в министерстве иностранных дел России.

"В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер", — говорится в заявлении ведомства.