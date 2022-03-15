МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сейчас рассматривает вопрос об обнулении пошлин на ввоз в ЕАЭС по широкому списку товаров, обсуждаемые меры будут временными, заявил РИА Новости министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

"В настоящее время в Комиссию внесены предложения об обнулении ввозных таможенных пошлин по широкой номенклатуре критически важной продукции", — сказал Слепнев.

Он отметил, что в ЕЭК поступили инициативы сторон о приостановке действия антидемпинговых пошлин в отношении отдельных товаров, "в частности, вопрос касается средств защиты растений и графитированных электродов".

"В этой связи ЕЭК проанализирует ситуацию на конкретных рынках, а также выдвинет предложения со своей стороны", — добавил министр.

"Что касается повышения порогов беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли, то мы ожидаем соответствующие материалы", — уточнил он.

"Хотел бы подчеркнуть, что все указанные меры направлены на минимизацию последствий внешних ограничений и будут носить временный характер", — заключил Слепнев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли, зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин, при таможенном оформлении в пунктах пропуска установить приоритет для товаров народного потребления, прежде всего продуктов питания и медикаментов, а также оборудования, комплектующих и запчастей. Кроме того, предлагается сформировать перечень критически важных ввозимых товаров и для них предусмотреть существенное упрощение процедур таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин.