МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В Болгарии растительное масло скоро может стать предметом роскоши, предупреждает местное издание "Труд".

Зато страна была одной из первых в Евросоюзе, кто закрыл свое небо для российской авиации, добавляет автор статьи. Альтернативные поставщики газа начали диктовать условия Европе

По мнению издания, никакие санкции не сломят Москву, а вот простым болгарам придется туго без еды, электричества и бензина.

"Сколько болгар поверило бы в далеких 2004 — 2007 годах, когда болгарская элита cделала свой евроатлантический выбор, что однажды это приведет не только к тяжелейшей демографической катастрофе в стране, но и к голоду, нехватке продовольствия, бензина и веерному отключению электричества?", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Кто-то скажет, что до этого еще далеко. Да, веерного отключения света пока нет, а бензин стоит "всего" 3 лева за литр (около 186 рублей). Однако для болгарских пенсионеров очереди за растительным маслом стали "смертельны".

Автор прогнозирует, что через пару недель цены на топливо могут вновь вырасти уже через пару недель. Рост может быть на лев-два, ато и на три. Поэтому тысячи болгар выстроились в очередь за автомобильным топливом.

"И если для софийских либералов это не проблема, то для остальных 98% населения Болгарии такие цены станут серьезным ударом по кошельку", — добавляет он.