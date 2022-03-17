ВАШИНГТОН, 17 мар — ПРАЙМ. Сенат США вызывает глав крупнейших национальных нефтяных компаний для дачи показаний по текущей ситуации с ценами на бензин в стране, заявил в среду лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер. Постпредство: санкции против России несут угрозу мировой торговле

"Невероятно: крупные нефтяные компании предлагают потребителям просто подождать, пока цены снизятся, хотя цена на нефть уже падает. Мы вызываем руководителей крупных нефтяных компаний для дачи показаний в сенате", — написал Шумер в своем аккаунте в Twitter.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощутили последствия для своих кошельков — розничная цена на бензин 8 марта достигла исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.