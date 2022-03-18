МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития разработать механизм снижения ставки по кредитам для проектов, реализуемых с помощью преференциальных режимов на Дальнем Востоке. Программа льготного кредитования бизнеса получит дополнительные средства

Поддержка инвесторов обсуждалась на совещании вице-премьера с главами дальневосточных регионов. Предприниматели обратились с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки по кредитам, предоставляемым под реализацию инвестпроектов.

"Трутнев поручил Минвостокразвития России разработать механизм снижения ставки кредитования инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке с помощью преференциальных режимов ТОР и свободного порта Владивосток", — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Трутнев отметил, что возросшая в условиях санкций ключевая ставка становится одним из основных рисков реализации инвестпроектов в преференциальных режимах Дальнего Востока.

"В данных условиях государственная программа "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" должна быть пересмотрена. Основной акцент необходимо сделать на субсидировании процентной ставки по кредитам, обеспечивающим надёжную и экономически рентабельную реализацию всех инвестиционных проектов, строительство предприятий, создание новых рабочих мест", – приводит слова Трутнева пресс-служба.

Вице-премьер поручил Минвостокразвития России проработать вопрос использования заложенных в госпрограмму средств на снижение затрат по обслуживанию кредита, на эти цели планируется направить до 50% средств госпрограммы.

"Это позволит выделить на субсидирование процентной ставки более 20 млрд рублей, что снизит стоимость кредитов практически в два раза", – сказал Трутнев.

По данным Минвостокразвития, механизм субсидирования будет действовать до конца 2022 года и позволит осуществить на льготных условиях не менее 160 млрд рублей инвестиций в основные средства на Дальнем Востоке.