МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Заморозка активов россиян во Франции ещё не означает конфискацию, для этого французским прокурорам придётся доказать их незаконное происхождение, сообщил РИА Новости председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов. В Германии просят население экономить "каждую каплю бензина"

"Что касается заморозки активов и недвижимости частных лиц, то, по утверждению французских властей, она не подразумевает отчуждения их имущества в пользу государства. Конфискация может стать реальной в случае нарушения владельцами уголовного кодекса", — сказал он.

"Но для этого французским прокурорам понадобится доказать, что эти активы являются следствием коррупции или отмывания средств, полученных незаконным путем", — добавил эксперт.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее сообщил в эфире радиостанции RTL о заморозке принадлежащей россиянам недвижимости на территории страны на сумму полмиллиарда евро.

Эксперт считает, что власти РФ должны объединить усилия со специалистами по защите частного имущества на международной арене, помогая российскому бизнесу централизованно через соответствующие группы и фонды доказывать обратное, а по сути Западу — остаться в рамках правового поля. "Иногда такие процессы длятся годами, работать необходимо начинать немедленно", — предупредил Богданов.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.