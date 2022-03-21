США ГОТОВЫ РАСШИРИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ, ЗАТРОНУВ БОЛЬШЕ БАНКОВ И СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, ВКЛЮЧАЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВЫЙ — БЕЛЫЙ ДОМ

США НЕ СТАНУТ ПУБЛИЧНО РАСКРЫВАТЬ, КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЖДУТ КНР ЗА ПОПЫТКУ ПОМОЧЬ РФ ОБОЙТИ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ — БЕЛЫЙ ДОМ

США ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО ЭКОНОМИКА РОССИИ СОКРАТИТСЯ В 2 РАЗА ИЗ-ЗА ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ — БЕЛЫЙ ДОМ

БЕЛЫЙ ДОМ НА ВОПРОС, НА КАКИХ УСЛОВИЯХ США ГОТОВЫ СНЯТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ: ОБ ЭТОМ ДАЖЕ БЛИЗКО РЕЧИ НЕ ИДЕТ

 