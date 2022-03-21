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2022
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Белый дом заявил о готовности США расширить санкции против России
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США ГОТОВЫ РАСШИРИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ, ЗАТРОНУВ БОЛЬШЕ БАНКОВ И СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, ВКЛЮЧАЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВЫЙ — БЕЛЫЙ ДОМ США НЕ СТАНУТ ПУБЛИЧНО РАСКРЫВАТЬ, КАКИЕ... ПРАЙМ, 21.03.2022
новости, общество , экономика
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США ГОТОВЫ РАСШИРИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ, ЗАТРОНУВ БОЛЬШЕ БАНКОВ И СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, ВКЛЮЧАЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВЫЙ — БЕЛЫЙ ДОМ
США НЕ СТАНУТ ПУБЛИЧНО РАСКРЫВАТЬ, КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЖДУТ КНР ЗА ПОПЫТКУ ПОМОЧЬ РФ ОБОЙТИ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ — БЕЛЫЙ ДОМ
США ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО ЭКОНОМИКА РОССИИ СОКРАТИТСЯ В 2 РАЗА ИЗ-ЗА ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ — БЕЛЫЙ ДОМ
БЕЛЫЙ ДОМ НА ВОПРОС, НА КАКИХ УСЛОВИЯХ США ГОТОВЫ СНЯТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ: ОБ ЭТОМ ДАЖЕ БЛИЗКО РЕЧИ НЕ ИДЕТ