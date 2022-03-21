МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 3% в понедельник днем на сохранении напряженности на международной арене, создающей риски перебоев в поставках, следует из данных торгов. Иена слабеет к доллару на торгах в понедельник

По состоянию на 12.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,09%, до 111,27 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3,52%, до 106,72 доллара.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация между Россией и Украиной. Инвесторы оценивают перспективы рисков перебоев в поставках и наличия дефицита нефти на рынках в свете введенных международных санкций по отношению к РФ, а также возможных новых.

Трейдеры ожидают, что прерывание соответствующих торговых связей может привести к длительному повышению цен на энергоносители.

"У нас растет понимание того, что несколько цепей поставок могут быть разорваны навсегда. Цены на энергоносители, независимо от того, как закончится конфликт, останутся высокими", — отметил экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

Также к росту цен на нефть приводят сообщения о том, что некоторые из коронавирусных ограничений в китайском мегаполисе Шэньчжэне были ослаблены, что немного снизило ожидания уменьшения спроса на "черное золото".