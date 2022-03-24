МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы проявляют интерес к реализации проектов на Курильских островах, есть заявки из Китая и Индии, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Росрыболовство высказалось о введении госрегулирования цен на рыбу

Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что преференциальный режим на Курилах состоится, приглашаются все инвесторы, в том числе из Японии.

"На сегодня мы рассматриваем уже 140 перспективных проектов в отраслях туризма, возобновляемой энергетики, рыбопереработки и строительства новых объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. В том числе интерес проявляют и иностранные инвесторы, в частности, поступали заявки от инвесторов из Китайской народной республики и из Республики Индия. Поэтому мы ожидаем, что данный преференциальный режим будет востребован", — сказал Чекунков на заседании комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики.