МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ирак в феврале нарастил среднесуточный объем экспорта нефти на 3,5% по отношению к предшествовавшему месяцу, до 3,314 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам января среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,203 миллиона баррелей в день.

В итоге суммарно в феврале Ирак экспортировал 92,79 миллиона баррелей нефти, а в январе — 99,286 миллиона. В том числе экспорт с месторождений Басры в феврале составил 91,315 миллиона баррелей, а с месторождений Киркука — 1,475 миллиона.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный месяц составили 8,809 миллиарда долларов при средней цене нефти в 94,94 доллара за баррель. В январе эти доходы составили 8,323 миллиарда долларов при средней цене нефти в 83,825 доллара за баррель, а в феврале 2021 года — 5,013 миллиарда долларов при 60,49 доллара за баррель.