МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает, что западные партнеры подстроятся под решение о переводе в рубли расчетов за российский газ и поймут, что рубль не менее надежен, чем другие валюты, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

При этом перевод этих платежей в рубли никак не отразится на бюджете РФ, подчеркнул министр, поскольку все налоговые платежи выплачиваются в рублях.

"Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль — это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты", — сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-Заде на канале "Россия 1".

Президент России Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что Россия откажется принимать от недружественных стран оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции.

"На бюджете это никоем образом не отразиться, поскольку все налоговые платежи выплачиваются в рублях. Поэтому бюджет как получал нефтегазовые доходы, столько же и будет получать", — сказал Силуанов.

По его словам, это отразится на стабильности расчетов — поскольку расчеты в рублях сегодня гораздо надежнее, чем в иностранных валютах. "Второе — это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам. Рубль укрепился, доверие к рублю укрепилось, поскольку рубль сегодня обеспечен, в том числе и нашими экспортными товарами", — сказал он.

"Поэтому, на наш взгляд, в нынешних непростых геополитических условиях переход на расчеты в национальной валюте — это снижение рисков в товарных обменах, товарных потоках и расчетах за них. Поэтому мы считаем, что это решение абсолютно верное", — подчеркнул Силуанов.

Он назвал условия рублевых вкладов очень привлекательными.

"Я думаю, что беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках, не следует. В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными", — сказал он.

Министр отметил, что ставки по депозитам в банках составляют около 20% годовых.

"Это вполне сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции", — сказал он.

"Если деньги хранить под подушкой, то соответственно, таких процентов нарастать не будет. И в этом случае сбережения будут сокращаться в реальном выражении", — предупредил министр.

Он напомнил также, что государство создало механизм гарантирования сбережений — вклады в пределах 1,4 миллиона рублей застрахованы. "Это около 90% всех вкладов наших граждан. Поэтому для сохранности сбережений, наши рекомендации — сохранять деньги в банках", — добавил он.