ВАШИНГТОН, 28 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден призвал миллиардеров платить честные налоги. МИД России: ЕС санкциями против России подрывает свою экономику

"Я капиталист, если вы зарабатываете миллиард, — отлично, просто платите честно", — заявил в Белом доме Байден.

Он отметил, что когда пожарные и учителя платят такой же налог, как сверхбогатые, — это нечестно. По словам Байдена, в связи с пандемией состояние богатых американцев увеличивалось, в то время как люди с низким доходом беднели.

Байден ранее предложил увеличить до 20% налоговую ставку для домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов в год.