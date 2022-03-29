МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 107,2 пункта с пересмотренного показателя февраля в 105,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали уменьшение показателя до 107 пунктов с первоначального значения февраля в 110,5 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий снизился до 76,6 пункта с пересмотренного уровня февраля в 80,8 пункта. Первоначально показатель за февраль составлял 87,5 пункта.

Индекс экономических условий в марте в то же время увеличился до 153 пунктов с пересмотренного значения февраля в 143 пункта (изначально показатель составлял 145,1 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.