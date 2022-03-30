ВАШИНГТОН, 30 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины создает проблемы с продовольствием и энергоносителями. США озабочены ростом цен на продукты на фоне санкций из-за Украины

"Это создает проблемы по всему миру", — заявил он в интервью телеканалу Medi 1. Текст интервью распространила пресс-служба госдепа.

Как заявил Блинкен, происходящее вокруг Украины особенно влияет на ситуацию с пшеницей. "Цены на энергоносители – еще одна проблема", — отметил он.

Госсекретарь добавил, что Европе нужна диверсификация источников энергии. "Европа очень сосредоточена на идее, что сейчас нужно диверсифицировать поставки российского газа и нефти", — сказал он, подчеркнув, что энергоносители используются Россией "в качестве инструмента политики".

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что события на Украине могут привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. По его словам, бассейн Черного моря — один из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции. На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

Руководитель группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз ранее заявила, что американские власти уже видят "некоторое влияние" санкций на цены на горючее в Соединенных Штатах, где отказались от закупок нефти и нефтепродуктов в России.

Во всем мире наблюдается ускорение инфляции, вызванное сбоями в цепочках производственных поставок после пандемии, увеличением спроса на некоторые сырьевые товары, а также стремительный рост цен на газ и нефть. По итогам февраля годовая инфляция в США ускорилась до 7,9%, что стало максимумом с 1982 года, в еврозоне также отмечается рекордное повышение цен.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Страны Запада в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.