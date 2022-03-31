МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Австралия с 25 апреля введет дополнительные пошлины в 35% на ввоз в страну всех товаров из РФ и Белоруссии, следует из сообщения австралийского правительства. Последние трепыхания Европы: экономику готовят к коллапсу

"1 апреля 2022 года Австралия опубликует официальное уведомление об отмене права на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN) и применении дополнительных пошлин в размере 35% ко всему импорту из России и Беларуси. Это вступит в силу с 25 апреля 2022 года и будет дополнением к общим ставкам пошлин, которые применяются в настоящее время", — сообщили в правительстве.

Ранее австралийский МИД заявил о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов".

Также 20 марта в ведомстве сообщили, что правительство Австралии выделит дополнительно более 22 миллионов долларов США на чрезвычайную гуманитарную помощь гражданскому населению Украины. Общая сумма средств, которые австралийское правительство обязалось выделить, составит таким образом 65 миллионов австралийских долларов (порядка 48 миллионов долларов США).