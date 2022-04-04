МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России может затронуть финансовый сектор и технологическую продукцию, заявил в эфире телеканала ZDF министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Об этом сообщает РИА Новости. Грузия не будет вводить экономические санкции против России

В то же время он допустил введение персональных санкций.

"Пятый пакет санкций будет принят быстро", — отметил Хабек.

Он считает, что новые ограничения будут приняты уже на нынешней неделе. В то же время Хабек исключил немедленное введение эмбарго на поставки из России нефти, газа и угля.