МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Новая программа репатриации высококлассных специалистов, которые хотят вернуться на родину, готовится в России, сообщает газета "Известия". Экономист перечислила самые востребованные профессии в России

"В России готовится новая программа по возвращению соотечественников — высококлассных специалистов, которые сейчас ощущают себя некомфортно в зарубежных странах и хотят вернуться на историческую родину", — пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По данным издания, в российские ведомства обращаются россияне, переехавшие за рубеж. Они жалуются, что им "некомфортно находиться в некоторых государствах, где допускается проявление давления на русских". Отмечается, что среди этих граждан много высококвалифицированных специалистов, в которых нуждается экономика России.

"Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть", — пишет газета со ссылкой на близкий к правительству источник.

Такие обсуждения подтвердили газете в Минпромторге.

"В России имеется программа репатриации, действующая с 2007 года. В настоящий момент обсуждается дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения россиян — высококвалифицированных специалистов из различных отраслей. Меры, которые уже доступны репатриантам, — это компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иные социальные льготы", — пишет газета со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Подчеркивается, что Минтруд поддерживает идею расширения программы для привлечения высококвалифицированных соотечественников из-за рубежа.

"Сигналы о востребованности такой программы мы получаем со стороны работодателей и регионов. Наиболее востребованные работодателями направления — IT-специалисты, инженерно-технические работники", — пишет газета со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Отмечается, что программа "по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом", существует более 15 лет. Всем желающим вернуться на родину по программе полагается не только упрощенный порядок получения статуса, но и различные льготы, размер и объем которых отличается в зависимости от выбранного для проживания региона. Однако можно рассчитывать на компенсацию переезда и выплату пошлин, пособие на время поиска работы в половину МРОТ в течение полугода, а также "подъемные" для обустройства на новом месте, пишет издание.