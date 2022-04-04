МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции в иностранной валюте на уровне "B+" с негативным прогнозом, об этом говорится в релизе агентства. В Турции заявили, что не будут подключаться к санкциям против России

При этом долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте был понижен до "В+" с "ВВ-".

"Негативный прогноз отражает, по нашему мнению, растущие риски для платежного баланса и финансовой стабильности в течение следующих 12 месяцев на фоне экономических последствий спецоперации России на Украине, ужесточения кредитно-денежной политики в мире и возможных ошибок в политике в преддверии парламентских и президентских выборов в Турции в середине 2023 года", — поясняет агентство.

Подтверждение рейтинга отражает мнение S&P о том, что у страны есть резервный бюджет на случай необходимости. Кроме того, агентство ожидает, что государственный долг Турции стабилизируется на уровне около 32% ВВП в среднесрочной перспективе.

S&P также понизило прогноз роста экономики Турции до 2,4% с 3,7% в 2022 году.