МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон в понедельник выступил за введение нового пакета санкций против Российской Федерации. Политик отметил, что новые меры могут касаться ограничения на поставки российских нефти и угля. Французов умоляют экономить электричество

"Я думаю, что то, что произошло в (украинской) Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами. Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля", — заявил президент Франции в эфире радио France Inter.

Макрон, отвечая на вопрос о том, могут ли быть полностью прекращены поставки энергоносителей из России, заявил:

"Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций".

"В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае это мое желание", — пояснил он.

Минобороны России ранее назвали опубликованные киевским режимом фото и видео из города Бучи "очередной провокацией". Москва на 4 апреля 2022 года запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН.