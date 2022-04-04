МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по состоянию на 1 апреля снизился на 1,71 процентного пункта по отношению к 1 октября прошлого года, до 24,78%, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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"За последние полгода среднее значение ПДН российских заемщиков (отношение ежемесячных платежи по всем кредитам к среднемесячному доходу) заметно снизилось — на 1,71 процентных пункта. По состоянию на 01.04.2022 года средний ПДН составил 24,78% (на 01.10.2021 года — 26,49%)… Об этом свидетельствуют данные НБКИ, основанные на информации от 4 000 тысяч российских кредиторов", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе среднее значение ПДН сократилось практически повсеместно. При этом самая значительная динамика его снижения была зафиксирована в Архангельской (-5,59 процентного пункта) и Мурманской (-3,89) областях, Бурятии (-3,62), а также в Кировской (-3,52) и Новгородской (-3,5) областях. Рост ПДН был отмечен лишь в Хакасии (+1,56 процентного пункта), а также в Саратовской (+0,15), Кемеровской (+0,11) и Белгородской (+0,02) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатель опустился на 1,79 и 0,86 процентного пункта соответственно.

В итоге самые большие показатели ПДН на 1 апреля были продемонстрированы в Амурской области (32,69%), Хакасии (32,1%), Вологодской области (30,6%), а также в Коми (30,14%) и Кемеровской области (30,1%). В то же время наименьший средний уровень ПДН отмечался у заемщиков Москвы (21,04%), Смоленской (21,74%), Московской (21,98%) и Рязанской (22,33%) областей, а также Приморского края (22,5%).

"Причиной сокращения показателя долговой нагрузки стало замедление темпов необеспеченного кредитования и улучшение ситуации с реальными доходами граждан. Вместе с тем усиление санкционного давления не позволяет надеяться на сохранение позитивного тренда", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

"Сейчас стоит ожидать замедления розничного кредитования из-за снижения спроса и ужесточения кредитной политики банков. С другой стороны, в условиях вероятного снижения доходов часть заемщиков попытается сохранить привычный уровень жизни за счет новых займов, что на фоне резкого роста ставок может привести к увеличению закредитованности", — заключил он.