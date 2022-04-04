ЛОНДОН, 4 апр — ПРАЙМ. Проблемы с цепочкой поставок, нехватка рабочей силы и подорожание электричества и газа стали причинами беспрецедентного роста цен на продукты и напитки в Британии, следует из данных национальной статистической службы Британии. В Британии зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни

"Продукты питания и напитки вносят все больший вклад в потребительскую инфляцию в последние месяцы. Рост цен на продукты и напитки частично отражают вызовы, с которыми сталкивается бизнес в сектора продуктов питания и напитков. Эти вызовы включают в себя проблемы с цепочками поставок, рост расходов и нехватка рабочей силы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сектор продовольствия и напитков заметно ощутил на себе недавний рост цен на энергию. Около 60% представителей этого сектора сообщили, что марте этого года ощутили рост цен на энергию по сравнению с 38% во всех остальных секторах.

"Цены показали беспрецедентный рост, а после этого цены на электричество и зарплаты наложились на стоимость сырьевых товаров. Мы пытаемся справиться со скоростью роста расходов", — приводится пояснение представителей пищевой промышленности.

На фоне роста цен на энергию годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня — 6,2%.

По данным опроса национальной статистической службы страны, в связи с ростом расходов 51% британцев стали тратить меньше на товары, не являющиеся предметом первой необходимости, 34% — используют меньше газа или электроэнергии дома, 31% — меньше тратят на еду и товары первой необходимости.