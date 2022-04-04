ВЕНА, 4 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в эфире радиостанции Ö1, что новый пакет санкций ЕС против России может быть принят на этой неделе. Эксперт оценил возможность замены Германией российского газа

Он отметил, что санкции должны затрагивать тех, против кого они нацелены, чтобы они не вернулись бумерангом.

"Это касается газа. Здесь надо быть реалистами. Но у нас достаточно других возможностей для санкций", — сказал он.

Ранее Макрон на фоне событий в украинской Буче, которые МО РФ назвало провокацией, выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля.

Министр энергетики страны Леоноре Гевесслер заявила, что Австрия слишком сильно зависит от поставок российского газа, но будет стремиться к сокращению этой зависимости от России.

"Австрия непропорционально сильно зависит от поставок природного газа из России. Мы зависим на 80%. Это доля, которая в последние годы не сокращалась, а увеличивалась руками политиков. Сейчас необходимо сделать все, чтобы стать независимыми от российского импорта", — сказала Гевесслер в ответ на вопрос о возможности газового эмбарго против России.

По ее словам, исходная ситуация сложная еще и потому, что у Австрии нет выхода к морю или доступа к сжиженному природному газу (СПГ). "Мы работаем над тем, чтобы сократить потребление газа, зависимость от российских газа и нефти, чтобы пользоваться возобновляемыми источниками энергии", — добавила министр.

Шалленберг выступил против эмбарго на поставки газа из России.

"Мы не должны совершать ошибку, будто бы есть только один путь. У нас есть другие способы ужесточения санкций, и мы их используем", — сказал он телеканалу OE24.