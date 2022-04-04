МоСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Канада в скором времени намерена ввести дополнительные санкции в отношении России и Белоруссии. Об этом заявила в понедельник министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли. Лавров оценил последствия антироссийских санкций для мировой экономики

"Министр иностранных дел Жоли объявила сегодня, что Канада намерена ввести новые санкции… в отношении России и Белоруссии в ответ на незаконное и неоправданное вторжение на Украину со стороны российского правительства и поддержку, которую ему оказывает правительство Белоруссии", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского правительства.

Также канадский МИД сообщил о том, что Канада вводит санкции против девяти россиян и такого же числа граждан Белоруссии из-за событий на Украине.

"Предстоящие меры предполагают введение рестрикций в отношении девяти российских и девять белорусских физических лиц за пособничество нарушениям суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", — сказано в пресс-релизе.

МИД пока не раскрыл имен новых фигурантов санкционного списка, но сообщил, что они тесно связаны с "российским и белорусским режимами".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.