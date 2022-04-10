МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В условиях ужесточения антироссийских санкций Евросоюза компаниям лесной отрасли придется переориентироваться на другие рынки, отметил в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "Устойчивое лесопользование" Николай Шматков. Китайский эксперт обвинил Запад в разрушении мировой экономики

Пятый пакет санкций ЕС предполагает, в частности, запрет на импорт древесины из России. Между тем, предприятия российской промышленности начали испытывать сложности с доставкой своей продукции европейским потребителям еще до принятия этих ограничений.

"Пока понятно, что положение большинства предприятий лесной промышленности очень серьезное. В особенности проблемы есть у тех, кто был ориентирован на европейский рынок. Таким компания придется переориентироваться на наш внутренний рынок, на Китай, на Среднюю Азию и на Северную Африку", – считает Шматков.

При этом, по мнению эксперта, российские экспортеры находятся в более выгодном положении, чем их бывшие европейские партнеры — они хотя бы могут переориентироваться на других потребителей, а европейцы не имеют возможности найти новый источник древесины.

По словам Шматкова, эти недели, с тех пор, как страны ЕС начали вводить санкции, показали, что европейским компаниям, которые привыкли покупать российскую древесину, "очень трудно" — они не могут заместить те объемы, которые поставляла Россия.