МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Отпуск на майские праздники в нынешнем году в России выгодно брать со 2 по 8 мая, в этом случае сотрудник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать в соответствии с производственным календарем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперт выявил заметные изменения на российском рынке труда

"Если взять отпуск со 2 по 8 мая — выгода будет существенная за счет того, что 2, 3, 7 и 8 мая — это неоплачиваемые дни. Но если эти дни входят в отпуск — они будут оплачены по-среднему. Поэтому в итоге за месяц работник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать в мае по "общему графику", — говорится в исследовании.

Во всех остальных случаях, говорит директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин, выгода майского отпуска будет зависеть от нескольких факторов: по какому графику работает человек, какая система оплаты труда установлена в организации, на какие дни работник планирует взять отпуск и прочее.

В мае нынешнего года, напомнил он, следующие нерабочие дни: с 1 по 3 мая (1 мая — праздничный день, 2-3 — выходные) и с 7 по 9 мая (7-8 — выходные дни, 9 мая — праздничный). При этом эксперт отметил, что, если отпуск "попадает" на нерабочие праздничные дни (например, на 1 или 9 мая), то в счет отпуска эти дни не идут, поскольку отпуск тогда должен быть продлен или перенесен на другое время.

Впрочем, все расчеты выгоды "уйти в отпуск" в нужные дни в мае, предупреждает Южалин, могут легко рассыпаться, поскольку сама такая возможность весьма проблематична. "Ведь по общему правилу в отпуск работник идет по графику, который утверждается работодателем в конце каждого года. Поэтому если отпуск запланирован графиком на эти числа — никаких проблем нет, работник уходит в отпуск по графику", — подчеркивает он.

"Если же отпуск графиком не запланирован, то уйти в отпуск в мае возможно только с согласия работодателя. То есть если работодатель будет против такого отпуска — уйти в него не получится (исключения составляют только работники, которые могут уйти в отпуск в любое удобное для них время)", — заключает эксперт.