МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Экономика России сможет вернуться к уровню конца 2021-го уже через год, заявил в беседе с "Известиями" заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов.

Он с уверенностью заявил, что дефолта в России не будет. В Белом доме оценили, как сократится экономика России из-за санкций

"У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями", — сказал замминистра.

При этом Торосов отметил, что инфляция с начала года составляет около 10%.

Также он сообщил, что объем льготного кредитования для промышленности и сельского хозяйства составит 1,5 триллиона рублей, и заявил об отмене ввозных пошлин на 450 товаров и планах направить на поддержку авиаотрасли 311 миллиардов рублей.