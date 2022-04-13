МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил журналистам, что Минфин России считает данные международного ценового агентства Argus о цене российской нефти Urals репрезентативными для расчета НДПИ. Минфин отложил вопрос корректировки нефтяного демпфера

Он пояснил, что нужны индикативные цены и репрезентативные индикаторы, Argus публикует все цены.

"В котировках Argus скидка по Urals учтена уже, как вы знаете, соответственно, мы полагаем, что этот индикатор репрезентативен и его менять не нужно", — сказал он.

Минфин России при расчете НДПИ опирается на данные Argus о цене нефти. НДПИ рассчитывается исходя из среднемесячной цены нефти Urals на мировых рынках (средиземноморском и роттердамском) с учетом курса рубля. В марте Минэнерго РФ предложило изменить расчет индикативных цен для НДПИ таким образом, чтобы учитывались не мировые, а реальные цены на российскую нефть на рынке.

Сазанов также сообщил, что Минфин предложил отложить вопрос расширения режима налога на дополнительный доход (НДД) на высоквязкую и сверхвязкую нефть на первый квартал 2023 года, поскольку "есть вопросы с наполнением бюджета" и "это неизбежно приведет к снижению доходов от НДПИ".

При этом он заметил, что в долгосрочной перспективе стимулирование сверхвязкой нефти необходимо.