МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Рор заявил, что в случае ограничения импорта энергоносителей инфляция в ФРГ может достигнуть 10% и более. Европейцы отказываются мерзнуть ради Украины

В марте инфляция в Германии достигла исторического рекорда в 7,3%.

"Наш прогноз заключается в том, что в течение года мы будем на уровне инфляции 7-8 процентов. В случае, если импорт энергоносителей будет более ограничен, мы можем увидеть даже 10 процентов и более. Мы должны приготовиться к тому, что можем получить темпы инфляции, которых мы не видели с семидесятых годов", — сказал фон Рор газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о разрабатываемом шестом пакете санкций ЕС против России, заявила, что в объединении продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора, особенно Сбербанка, речь также идет и об энергетике. По словам фон дер Ляйен, в ЕС сейчас "разрабатывают умные механизмы", которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.

Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.