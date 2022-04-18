МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Лидерами по темпам роста числа занятых среди российских регионов в процентном отношении оказались Северная Осетия и Хакасия, список замкнули Вологодская и Тверская области, свидетельствует исследование РИА Новости. Минтруд России оценил ситуацию на рынке труда в стране

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Как отмечают эксперты, после достаточно сложного для рынка труда 2020 года, когда на Россию и мир в целом обрушилась пандемия коронавируса, в 2021 году наблюдалось достаточно быстрое восстановление занятости. В 2020 году максимальный уровень безработицы в России наблюдался в июле-сентябре, когда она составляла 6,4% (максимум с 2011 года) по методике Международной организации труда (МОТ).

С того момента безработица практически непрерывно снижалась и по итогам 2021 года составляла всего 4,8%, то есть оказалась примерно на уровне лучших годов 2018 и 2019 года в современной истории России. При этом в последние месяцы 2021 года уровень безработицы и вовсе снизился до примерно 4%, что является историческим минимумом.

Специалисты говорят, что тенденции безработицы в 2021 году определялись двумя противоречивыми факторами. С одной стороны, демографические процессы в большинстве регионов носили негативный характер, что обуславливало сокращение рабочей силы. С другой стороны, восстановление экономики России стимулировало создание рабочих мест.

В целом в России в 2021 году работу имели более 71 миллиона человек, что на 1,6% или на 1,13 миллиона человек превышает уровень 2020 года.

ДИНАМИКА РЫНКА ТРУДА

Как и во многих других аспектах, в части динамики рабочих мест ситуация в различных регионах России очень сильно отличается. Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по динамике рынка труда. Эксперты выяснили, какие специалисты наиболее защищены от увольнений

Динамика рынка труда в рейтинге определялась как разница в среднегодовом количестве занятых в возрасте 15-72 года. При оценке динамики за 2021 год использованы данные по изменению численности работающих в 2020-2021 годах. Положительные значения свидетельствуют об увеличении в регионе общего числа занятых рабочих мест, отрицательные – о сокращении.

Как свидетельствуют результаты исследования, в 2021 году число занятых увеличилось в 77 регионах, и лишь в восьми сократилось. При этом прирост занятости у регионов с положительной динамикой оказался в 50 раз больше, чем сокращение работающих в регионах из конца таблицы. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев рост оказался компенсационным после сравнимого падения занятости в ковидном 2020 году. Вместе с тем по-прежнему можно говорить о сохранении тенденции планомерного перетока работников в небольшое число регионов-лидеров, поясняют специалисты.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

Лидером по абсолютной динамике занятых в 2021 году стала Республика Дагестан. В этом регионе за прошедший год число рабочих мест увеличилось на 79 тысяч или на 7,3%. Однако аналитики поясняют, что, во-первых, в 2020 году число рабочих мест в этом регионе сократилось на 120 тысяч, то есть столь большой рост смог компенсировать лишь две трети позапрошлогоднего сокращения. Во-вторых, несмотря на рост занятости, уровень безработицы в Республике Дагестан по-прежнему остается одним из самых высоких в России – 15,1% по итогам 2021 года. Голикова заявила о стабильной ситуации на российском рынке труда

По абсолютному приросту числа работающих вторую позицию занимает Свердловская область, где занятость за год выросла почти на 50 тысяч человек. Несколько меньший прирост показали Ростовская область (+43,2 тысячи занятых), Новосибирская область (+42,9 тысячи занятых) и Башкирия (+41,4 тысячи занятых).

Также в первую десятку по абсолютному приросту числа работающих вошли Красноярский край, Санкт-Петербург, Челябинская область, Волгоградская область и Ленинградская область. В целом первая десятка регионов за последний год обеспечила прирост чуть менее 430 тысяч занятых рабочих мест. Как показывает рейтинг, в основном лидеры представлены промышленно развитыми регионами с большой долей обрабатывающих отраслей.

В процентном отношении наибольший прогресс по росту занятости в 2021 году отмечен в Республике Северная Осетия – Алания (+12,3%), в Республике Хакасия (+8,5%) и в Ненецком автономном округе (+8,1%). Для Северной Осетии и Хакасии большие проценты прироста объясняются аналогичным падением в 2020 году, таким образом, столь существенный рост лишь позволил вернуться рынку труда в этих двух регионах на уровень 2019 года, говорят эксперты. При этом Ненецкий автономный округ показал опережающий рост, а занятость в 2021 году стала рекордной за последние 11 лет.

Согласно результатам рейтинга, пять регионов продемонстрировали прирост занятости на 7% и более за последний год. Среди ТОП-5 лидеров по темпам роста занятости три региона являются республиками Северного Кавказа, что аналитики объясняют более сильным падением рынка труда в них в 2020 году из-за пандемии, а текущий рост соответственно объясняется эффектом базы.

Кроме того, почти все республики Северного Кавказа являются лидерами по уровню безработицы, в частности, в Республике Северная Осетия – Алания доля безработных составляет 13,5%, в Республике Дагестан – 15,1%, а в Карачаево-Черкесской Республике доля безработицы равнялась в 2021 году 12,4%, что намного выше среднероссийских значений. В целом же в 2021 году приростом числа занятых более чем на 2% характеризовались 36 регионов России.

ЛИДЕРЫ ПО ОБЩЕЙ ЗАНЯТОСТИ

Лидером по общей занятости является Москва, где работают 7,14 миллиона человек. Это фактически 10% от общероссийского количества работников. Еще почти четыре миллиона человек работает в Московской области, что является вторым результатом среди регионов России. Названа самая дорогая в Москве вакансия

В Санкт-Петербурге, имеют работу чуть более трех миллионов человек, что располагает данный регион на третьей строчке по численности занятого населения. Если еще учесть и Ленинградскую область, где число занятых составляет 960 тысяч человек, то суммарно в двух крупнейших российских агломерациях работают более 15 миллионов человек, то есть более 20% всех работников.

Еще три региона (Краснодарский край, Ростовская область и Свердловская область) могут похвастаться численностью работников на уровне более двух миллионов человек, а более одно миллиона занятых наблюдается суммарно в 22 субъектах РФ.

Специалисты утверждают, что сегодня можно говорить о достаточно высокой концентрации рабочей силы в России. На ТОП-3 региона приходится почти 20% всех работников, треть работников сосредоточена всего в семи регионах, а половина занятых живут в 16 регионах России.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

Как свидетельствуют результаты исследования, в двух регионах за последний год число работающих сократилось на 1%. В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Вологодской области и в Тверской области. Эксперт выявил заметные изменения на российском рынке труда

Вологодская область в последние годы демонстрирует стабильное небольшое снижение числа занятых, в том числе небольшое снижение было и в 2020 году. Поэтому можно говорить, что в пандемию рынок труда Вологодской области практически не пострадал, и, соответственно, в 2021 году не было и фазы восстановления.

Помимо двух вышеназванных регионов, в замыкающую пятерку рейтинга также входят: Еврейская автономная область (-0,9%), Республика Коми (-0,7%) и Курганская область (-0,7%). В остальных регионах в конце списка сокращение было в диапазоне от —0,02 до —0,4%.