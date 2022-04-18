Северная Осетия и Хакасия - в лидерах среди регионов России по росту числа занятых в 2021 году
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Лидерами по темпам роста числа занятых среди российских регионов в процентном отношении оказались Северная Осетия и Хакасия, список замкнули Вологодская и Тверская области, свидетельствует исследование РИА Новости.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Как отмечают эксперты, после достаточно сложного для рынка труда 2020 года, когда на Россию и мир в целом обрушилась пандемия коронавируса, в 2021 году наблюдалось достаточно быстрое восстановление занятости. В 2020 году максимальный уровень безработицы в России наблюдался в июле-сентябре, когда она составляла 6,4% (максимум с 2011 года) по методике Международной организации труда (МОТ).
С того момента безработица практически непрерывно снижалась и по итогам 2021 года составляла всего 4,8%, то есть оказалась примерно на уровне лучших годов 2018 и 2019 года в современной истории России. При этом в последние месяцы 2021 года уровень безработицы и вовсе снизился до примерно 4%, что является историческим минимумом.
Специалисты говорят, что тенденции безработицы в 2021 году определялись двумя противоречивыми факторами. С одной стороны, демографические процессы в большинстве регионов носили негативный характер, что обуславливало сокращение рабочей силы. С другой стороны, восстановление экономики России стимулировало создание рабочих мест.
В целом в России в 2021 году работу имели более 71 миллиона человек, что на 1,6% или на 1,13 миллиона человек превышает уровень 2020 года.
ДИНАМИКА РЫНКА ТРУДА
Как и во многих других аспектах, в части динамики рабочих мест ситуация в различных регионах России очень сильно отличается. Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по динамике рынка труда.
Динамика рынка труда в рейтинге определялась как разница в среднегодовом количестве занятых в возрасте 15-72 года. При оценке динамики за 2021 год использованы данные по изменению численности работающих в 2020-2021 годах. Положительные значения свидетельствуют об увеличении в регионе общего числа занятых рабочих мест, отрицательные – о сокращении.
Как свидетельствуют результаты исследования, в 2021 году число занятых увеличилось в 77 регионах, и лишь в восьми сократилось. При этом прирост занятости у регионов с положительной динамикой оказался в 50 раз больше, чем сокращение работающих в регионах из конца таблицы. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев рост оказался компенсационным после сравнимого падения занятости в ковидном 2020 году. Вместе с тем по-прежнему можно говорить о сохранении тенденции планомерного перетока работников в небольшое число регионов-лидеров, поясняют специалисты.
ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА
Лидером по абсолютной динамике занятых в 2021 году стала Республика Дагестан. В этом регионе за прошедший год число рабочих мест увеличилось на 79 тысяч или на 7,3%. Однако аналитики поясняют, что, во-первых, в 2020 году число рабочих мест в этом регионе сократилось на 120 тысяч, то есть столь большой рост смог компенсировать лишь две трети позапрошлогоднего сокращения. Во-вторых, несмотря на рост занятости, уровень безработицы в Республике Дагестан по-прежнему остается одним из самых высоких в России – 15,1% по итогам 2021 года.
По абсолютному приросту числа работающих вторую позицию занимает Свердловская область, где занятость за год выросла почти на 50 тысяч человек. Несколько меньший прирост показали Ростовская область (+43,2 тысячи занятых), Новосибирская область (+42,9 тысячи занятых) и Башкирия (+41,4 тысячи занятых).
Также в первую десятку по абсолютному приросту числа работающих вошли Красноярский край, Санкт-Петербург, Челябинская область, Волгоградская область и Ленинградская область. В целом первая десятка регионов за последний год обеспечила прирост чуть менее 430 тысяч занятых рабочих мест. Как показывает рейтинг, в основном лидеры представлены промышленно развитыми регионами с большой долей обрабатывающих отраслей.
В процентном отношении наибольший прогресс по росту занятости в 2021 году отмечен в Республике Северная Осетия – Алания (+12,3%), в Республике Хакасия (+8,5%) и в Ненецком автономном округе (+8,1%). Для Северной Осетии и Хакасии большие проценты прироста объясняются аналогичным падением в 2020 году, таким образом, столь существенный рост лишь позволил вернуться рынку труда в этих двух регионах на уровень 2019 года, говорят эксперты. При этом Ненецкий автономный округ показал опережающий рост, а занятость в 2021 году стала рекордной за последние 11 лет.
Согласно результатам рейтинга, пять регионов продемонстрировали прирост занятости на 7% и более за последний год. Среди ТОП-5 лидеров по темпам роста занятости три региона являются республиками Северного Кавказа, что аналитики объясняют более сильным падением рынка труда в них в 2020 году из-за пандемии, а текущий рост соответственно объясняется эффектом базы.
Кроме того, почти все республики Северного Кавказа являются лидерами по уровню безработицы, в частности, в Республике Северная Осетия – Алания доля безработных составляет 13,5%, в Республике Дагестан – 15,1%, а в Карачаево-Черкесской Республике доля безработицы равнялась в 2021 году 12,4%, что намного выше среднероссийских значений. В целом же в 2021 году приростом числа занятых более чем на 2% характеризовались 36 регионов России.
ЛИДЕРЫ ПО ОБЩЕЙ ЗАНЯТОСТИ
Лидером по общей занятости является Москва, где работают 7,14 миллиона человек. Это фактически 10% от общероссийского количества работников. Еще почти четыре миллиона человек работает в Московской области, что является вторым результатом среди регионов России.
В Санкт-Петербурге, имеют работу чуть более трех миллионов человек, что располагает данный регион на третьей строчке по численности занятого населения. Если еще учесть и Ленинградскую область, где число занятых составляет 960 тысяч человек, то суммарно в двух крупнейших российских агломерациях работают более 15 миллионов человек, то есть более 20% всех работников.
Еще три региона (Краснодарский край, Ростовская область и Свердловская область) могут похвастаться численностью работников на уровне более двух миллионов человек, а более одно миллиона занятых наблюдается суммарно в 22 субъектах РФ.
Специалисты утверждают, что сегодня можно говорить о достаточно высокой концентрации рабочей силы в России. На ТОП-3 региона приходится почти 20% всех работников, треть работников сосредоточена всего в семи регионах, а половина занятых живут в 16 регионах России.
СОКРАЩЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
Как свидетельствуют результаты исследования, в двух регионах за последний год число работающих сократилось на 1%. В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Вологодской области и в Тверской области.
Вологодская область в последние годы демонстрирует стабильное небольшое снижение числа занятых, в том числе небольшое снижение было и в 2020 году. Поэтому можно говорить, что в пандемию рынок труда Вологодской области практически не пострадал, и, соответственно, в 2021 году не было и фазы восстановления.
Помимо двух вышеназванных регионов, в замыкающую пятерку рейтинга также входят: Еврейская автономная область (-0,9%), Республика Коми (-0,7%) и Курганская область (-0,7%). В остальных регионах в конце списка сокращение было в диапазоне от —0,02 до —0,4%.
https://1prime.ru/state_regulation/20220418/836684782.html