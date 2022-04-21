МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Свыше 200 организаций в Приморье готовы принять на работу прибывающих в регион беженцев с Украины и из Донбасса, сообщает краевое правительство. В Приморье начали выпускать "дальневосточную колу"

В Приморье в течение месяца прибыли свыше 80 человек. Группа из 308 беженцев прибывает в Находку в четверг поездом.

"Более 200 приморских организаций рассматривают возможность принять на работу прибывающих граждан. Банк вакансий составляет более 1 700 вакантных рабочих мест, в том числе более 200 – с предоставлением жилья. Из промышленных предприятий вакансии предложили "Аскольд", "Изумруд", "Варяг", Находкинский и Славянский судоремонтные заводы, "Дальприбор" и гражданские предприятия группы ДЦСС", — говорится в сообщении.

По данным властей, из 308 прибывающих беженцев 146 человек – трудоспособного возраста. Большинство мужчин имеют опыт работы или профессию в строительной, коммунальной сферах, металлургии, навыки управления транспортными средствами и специализированной техникой. Также есть учитель физкультуры, IT-специалист, фотожурналист-художник, звукорежиссер. Женщины ранее работали в сфере торговли, на предприятиях общепита, менеджерами или бухгалтерами. Есть также машинисты кранов или котельных установок, педагоги, медработники.

"Учитывая трудовой опыт прибывающих переселенцев, мы сформировали 324 уникальные персонифицированные вакансии, из них 123 – для трудоустройства женщин, 201 – для мужчин. В среднем мы готовы предложить одному кандидату от двух до пяти вакансий", – приводятся в сообщении слова министра профессионального образования и занятости населения региона Сергея Дубовицкого.

В пункте временного размещения, куда поселят беженцев, будет работать консультационный пункт центра занятости. Также предусмотрен гостевой компьютер для самостоятельного поиска работы.