Байден объявил о запрете связанным с Россией морским судам заходить в порты США
БАЙДЕН ОБЪЯВИЛ О ЗАПРЕТЕ СВЯЗАННЫМ С РОССИЕЙ МОРСКИМ СУДАМ ЗАХОДИТЬ В АМЕРИКАНСКИЕ ПОРТЫ
https://1prime.ru/state_regulation/20220421/836723834.html
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БАЙДЕН ОБЪЯВИЛ О ЗАПРЕТЕ СВЯЗАННЫМ С РОССИЕЙ МОРСКИМ СУДАМ ЗАХОДИТЬ В АМЕРИКАНСКИЕ ПОРТЫ
https://1prime.ru/state_regulation/20220421/836723834.html
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