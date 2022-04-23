МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Заявления президента США Джо Байдена о том, что в рекордной за десятилетия инфляции в стране виновато российское руководство, совершенно неубедительны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение опрошенных агентством экспертов и рядовых граждан Соединенных Штатов. Байден посетовал, что США уже не на переднем крае прогресса

В апреле Министерство труда США объявило о том, что инфляция в стране в марте установила новый 40-летний рекорд после того, как индекс потребительских цен вырос на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Более того: агентство жилищного кредитования Freddie Mac обнародовало информацию о том, что ставка, уплачиваемая американскими гражданами по фиксированной 30-летней ипотеке, достигла более чем десятилетнего максимума. Фактически домовладение в США взлетело до рекордных максимумов за последнее поколение.

Байден не раз обвинял кризис на Украине и лично президента России Владимира Путина в нынешнем всплеске инфляции, называя это "путинским повышением цен".

По мнению Маршалла Ауэрбака, рыночного аналитика и научного сотрудника Экономического института Леви при Бард-колледже, "неправильно возлагать вину на Россию, поскольку США уже много лет сталкивается с беспрецедентными монетарными и фискальными проблемами". В частности, эксперт указал на нынешнюю напряженность на американском рынке труда, где уровень безработицы по некоторым показателям является самым низким в истории.

"Конечно, последние всплески инфляции были усугублены украинским конфликтом, однако в США уже больше года наблюдается тенденция к значительному росту инфляции, поэтому винить в этой проблеме Путина абсурдно. Число первичных заявок на пособие по безработице вернулось к уровню 1968 года. Рабочая сила удвоилась за этот период", — объяснил Ауэрбак РИА Новости.

Аналитик считает, что, хотя "базовая инфляция и демонстрирует признаки замедления, но все еще находится на гораздо более высоком уровне, чем прогнозировалось более года назад".

Тем временем простым американцам уже приходится бороться с нынешними экономическими реалиями.

"Да, я определенно ощутил цену роста инфляции, когда дело доходит до цен на продукты. В 2021 году количество домовладений в моем штате росло, я не уверен, как это отразится на 2022 году", — сообщил РИА Новости житель Вирджинии Джон. Байден объявил о новых пакетах экономической и военной помощи Украине

По его мнению, США в течение некоторого времени столкнутся с последствиями печатания 75% денежной массы страны во время пандемии COVID-19, а также заметил, что, "если предположить, что санкции против России имеют дату окончания", то может быть некоторое облегчение, как только цепочки поставок восстановятся.

Фейруз Адамс из Техаса рассказал агентству, что, хотя инфляция не оказала на него существенного влияния, он обеспокоен тем, что она фактически сводит на нет прибавку к зарплате, которую он получил на новой работе. Говоря о ситуации с домовладением в своем штате, техасец отметил, что "для молодых людей маловероятно, что многие из нас будут в состоянии покупать дома в ближайшем будущем".

Собеседники агентства РИА Новости крайне скептически относятся к тому, что Байден возлагает вину за нынешние проблемы с инфляцией на российского президента. По мнению Джона, Вашингтон занял "очень жесткую позицию» в отношении ситуации на Украине, что наверняка «не принесет пользы американским гражданам".

Адамс, в свою очередь сказал, что ему трудно представить, кто поверит обвинениям Байдена, но признал, что могут быть «люди с предвзятым мышлением», которые покупаются на это.

"Я думаю, это кажется правдоподобным, только если вы сузите это до цен на газ, что, возможно, сделает транспортировку более дорогой. Безусловно, но инфляция уже год очень высока. И только малую ее часть можно свалить на Путина", — подытожил Адамс.