МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Спад ВВП России в 2022 году на фоне санкций может достичь 8,8%, такие оценки содержатся в проекте сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ, с которым ознакомилось издание "Ведомости". Патрушев назвал источник многих проблем в российской экономике

Как пишет газета, документ обсуждался членами президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций во вторник. Об этом изданию сообщил источник, близкий к правительству, и подтвердил федеральный чиновник.

"Согласно документу, Минэк в своих предварительных оценках прогнозирует падение ВВП России из-за введенных санкций на 8,8% в 2022 году в базовом варианте и ожидает выхода в положительную динамику (1,3%) уже в следующем году. В 2024-2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6% и 2,8% соответственно", — пишет газета. По данным издания, "в консервативном сценарии прогноза масштаб кризиса видится глубже: снижение ВВП России — на 12,4% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году".

"Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 года. При этом таргет в 4%, согласно документу, планируется достичь уже в 2024 году", — указано в материале. Путин высказался о работе российской экономики в условиях санкций

Как следует из публикации, Минфин и Минэкономразвития разошлись в оценках среднегодовых значений цены на нефть Urals и курса рубля.

"Среднегодовая цена на нефть в проекте прогноза заложена на уровне $82,6 за баррель в 2022 году и $75,2 за баррель в 2023 году, а затем ожидается ее дальнейшее снижение — до $67,7 за баррель и $61,2 за баррель в 2024-2025 годах соответственно. Курс доллара, согласно документу, ожидается стабильным, т. е. без резких колебаний в сторону ослабления и укрепления, на уровне 81,4 рубля за доллар в среднем за 2022 год и 83 рубля за доллар в 2023 году", — говорится в сообщении.

Добавляется, что проект прогноза поручено доработать и представить финальную версию в правительство в течение двух недель.