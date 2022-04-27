МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рост промпроизводства в России в марте замедлился до 3% в годовом выражении после 6,3% в феврале, в месячном выражении рост составил 9,9%, сообщил в среду Росстат. Добыча нефти в России за март выросла на 10,2%

По итогам первого квартала рост промышленного производства в годовом выражении составил 5,9%.

В марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем с исключением сезонного и календарного факторов промышленность снизилась на 1%.

Производство легковых автомобилей в России в первом квартале 2022 года сократилось на 33,2% в годовом выражении, составив 244 тысячи штук, следует из сообщения Росстата.

При этом в марте было выпущено 40,9 тысячи машин. Это на 72,1% меньше, чем в марте 2021 года, и на 62,2% меньше, чем в феврале 2022 года.

Производство грузовиков в январе-марте выросло на 5,3% — до 40,3 тысячи штук. В марте этот показатель составил 14,13 тысячи штук, сократившись на 19,8% в годовом выражении и на 19,3% в месячном.

Выпуск автобусов массой до 5 тонн за три месяца упал на 0,5% — до 3 тысяч штук. В марте было произведено 1,13 тысячи автобусов (падение на 23,3% к марту 2021 года и на 16,3% к февралю 2022 года).

Выпуск автобусов массой более 5 тонн за первый квартал вырос на 9,9% — до 2,8 тысячи. В марте был произведен 951 автобус — на 9% меньше, чем в марте 2021 года, и на 25,2% меньше февраля.

Производство двигателей внутреннего сгорания в январе-марте увеличилось на 34,3% — до 100 тысяч. За март их выпуск составил 20,98 тысячи штук (падение на 32,7% в годовом выражении и на 54,6% в месячном).

Российская нефтеперерабатывающая отрасль в марте нарастила производство бензина на 2,7% по сравнению с февралем, а дизельного топлива — на 3,5%, сообщает Росстат.

"Выпуск автомобильного бензина составил 3,4 миллиона тонн, что на 1,4% меньше, чем в марте прошлого года, но на 2,7% больше, чем в феврале 2022 года. Дизельного топлива в марте 2022 года произведено 6,9 миллиона тонн, что меньше объемов марта 2021 года на 1,5%, но больше, чем выпуск в феврале 2022 года, на 3,5%", — сообщило ведомство.

При этом за первый квартал производство бензина увеличилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 10,3 миллиона тонн, дизельного топлива — на 4,8%, до 20,9 миллиона тонн.

Производство кокса и нефтепродуктов в марте снизилось по сравнению с мартом 2021 года на 5,2%, но выросло по сравнению с февралем 2022 года на 0,9%. Рост производства кокса и нефтепродуктов в первом квартале составил 3% в годовом выражении.

Что касается стоимости топлива, то цены производителей на бензин в России в марте стали ниже на 15,7% по сравнению с февралем. Бензин подешевел почти во всех субъектах РФ. Цены производителей на дизель в марте снизились на 9,3% к февралю.

В свою очередь средние розничные цены на бензин в России в марте, сообщал ранее Росстат, снизились на 0,15% по отношению к февралю, но выросли на 0,88% с начала года. В месячном выражении снижение зафиксировано впервые с сентября 2021 года.

Средние розничные цены на бензин сорта Аи-92 и дизельное топливо в России за неделю с 16 по 22 апреля снизились на 0,1%, следует из материалов Росстата. Таким образом, бензин дешевеет четвертую неделю подряд, а дизельное топливо — седьмую.

В абсолютном выражении средняя цена бензина Аи-92 уменьшилась на 3 копейки, составив 47,37 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 5 копеек — до 54,54 рубля за литр. При этом цены на бензин Аи-95 снизились на 1 копейку, до 51,42 рубля, а на Аи-98 выросли на 2 копейки, составив 60,17 рубля.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 23 субъектах Российской Федерации. Больше всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 1,6%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Новгородской области — на 0,2%, в Чувашии, Вологодской, Калужской и Псковской областях — на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Производство бензина в России с 16 по 24 апреля увеличилось на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 818,9 тысячи тонн, а дизтоплива — снизилось на 0,3%, до 1,401 миллиона тонн.