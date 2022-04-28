МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что США "не нападают на Россию", считает, что действия Вашингтона нацелены на "помощь Украине" в сфере обороны. Байден рассказал о планах на активы предпринимателей из России

Он запросил у американского конгресса дополнительные средства для поддержки Украины.

"Я только что подписал запрос в конгресс США о выделении критически важной поддержки для обеспечения безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине", — сообщил Байден в ходе своего выступления в Белом Доме.

Байден намерен дополнительно запросить у конгресса порядка 33 миллиардов долларов на поддержку Украины, сообщалось ранее журналистами пула Белого дома. Новый запрос о финансировании будет включать порядка 20,4 миллиарда долларов на военную помощь, 8,5 миллиарда — на экономическую и 3 миллиарда — на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО, поставляя оружие на Украину, "играют с огнем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Президент США Джо Байден также заявил, что Штаты не отправят свои войска на Украину.

"Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине", — сказал Байден в Белом доме. Он подчеркнул, что объявленная помощь Украине не обойдется дешево. "Мы не атакуем Россию", — добавил президент США.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.