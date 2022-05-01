МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Евросоюз должен избегать российских энергетических санкций. Об этом заявил глава кабинета министров Венгрии Гергели Гуляс в эфире национального радио. ФРГ сокращает зависимость от российских энергоносителей с издержками

Страна вновь заявила о своем несогласии с тем, чтобы страны Европейского союза распространили санкции против России на энергетику.

При этом высокопоставленный венгерский чиновник предупредил: этот шаг нанесет больший ущерб государствам-членам, чем России.

Напомним, что ранее Евросоюз высказывался о намерении ввести запрет на российскую нефть к концу 2022 года, а до тех пор ограничения на импорт будут вводиться постепенно. Венгрия была одной из самых активных сторонниц расширения санкций в отношении российской нефти и газа, пишет Bloomberg.

Для стран Европы важно "не принимать санкции, которые делают невозможным импорт российской сырой нефти или природного газа"считает Гуляс.

При этом он не сказал, попытается ли страна наложить вето на это предложение. "Эмбарго означало бы, что нам пришлось бы закупать эти продукты в другом месте и значительно дороже, что означало бы, что мы не могли бы гарантировать сохранение субсидий на коммунальные услуги, ни отопление, ни функционирование экономики", — отметил Гуляс и добавил, что считает это достаточными причинами, чтобы все в Европе пришли в себя.