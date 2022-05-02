Rystad: доходы бюджета России от нефти и газа в 2022 году превысят результаты предыдущих двух лет
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. По мнению аналитиков Rystad Energy, доходы российского бюджета от продажи нефти и газа по итогам 2022 года составят 260 миллиардов долларов. Таким образом, они значительно превысят результаты предыдущих двух лет за счет резкого роста цен на энергоносители.
Rystad Energy отмечает, что несмотря на ожидаемое в 2022 году серьезное сокращение добычи нефти в РФ, налоговые доходы из-за резкого роста цен на нефть значительно увеличатся – до более чем 180 миллиардов долларов. При этом чрезвычайно высокие цены на газ в Европе, а также на сжиженный природный газ в Азии создадут примерно 80 миллиардов долларов налоговых поступлений в РФ в 2022 году.
По оценкам аналитиков, ожидаемый доход от экспорта РФ нефти в текущем году будет на 45% и 181% выше, чем в 2021 и 2020 годах соответственно. Что касается газа, аналитики полагают, что остановка поставок в Польшу и Болгарию не окажет значительного влияния на доходы.
В Rystad Energy считают, что такие результаты будут обусловлены ценовой динамикой. Кроме того, по мнению аналитиков, после начала спецоперации России на Украине европейские покупатели начали избегать российской нефти из-за санкционных опасений. Первые проблемы с экспортом нефти ожидались в марте, однако, по наблюдению Rystad, подобная ситуация наблюдалась только первые три недели месяца. К концу марта уровень поставок начал восстанавливаться благодаря новым заказам из Китая и Индии. В апреле экспорт нефти из России оставался устойчивым.
При этом, по оценкам Rystad, объем добычи нефти в РФ продолжит сокращаться и к 2030 году упадет на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом; добыча газа в то же время незначительно вырастет, однако будет оставаться ниже уровней до начала украинского конфликта.
Напряженная ситуация в отношениях с Европой может привести к введению эмбарго на нефть из России, считают аналитики. А если санкции в отношении России в энергосекторе усилятся, вероятнее всего это сырье уйдет с западного рынка в течение нескольких месяцев, что приведет к дальнейшему сокращению добычи из-за ограниченных возможностей перенаправления поставок в Азию, а также из-за недостаточного числа хранилищ, заключают в агентстве.
https://1prime.ru/state_regulation/20220502/836805154.html