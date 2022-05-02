МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. По мнению аналитиков Rystad Energy, доходы российского бюджета от продажи нефти и газа по итогам 2022 года составят 260 миллиардов долларов. Таким образом, они значительно превысят результаты предыдущих двух лет за счет резкого роста цен на энергоносители. Правительство Германии рассказало о ведении ЕС эмбарго на нефть из России

Rystad Energy отмечает, что несмотря на ожидаемое в 2022 году серьезное сокращение добычи нефти в РФ, налоговые доходы из-за резкого роста цен на нефть значительно увеличатся – до более чем 180 миллиардов долларов. При этом чрезвычайно высокие цены на газ в Европе, а также на сжиженный природный газ в Азии создадут примерно 80 миллиардов долларов налоговых поступлений в РФ в 2022 году.

По оценкам аналитиков, ожидаемый доход от экспорта РФ нефти в текущем году будет на 45% и 181% выше, чем в 2021 и 2020 годах соответственно. Что касается газа, аналитики полагают, что остановка поставок в Польшу и Болгарию не окажет значительного влияния на доходы.

В Rystad Energy считают, что такие результаты будут обусловлены ценовой динамикой. Кроме того, по мнению аналитиков, после начала спецоперации России на Украине европейские покупатели начали избегать российской нефти из-за санкционных опасений. Первые проблемы с экспортом нефти ожидались в марте, однако, по наблюдению Rystad, подобная ситуация наблюдалась только первые три недели месяца. К концу марта уровень поставок начал восстанавливаться благодаря новым заказам из Китая и Индии. В апреле экспорт нефти из России оставался устойчивым.

При этом, по оценкам Rystad, объем добычи нефти в РФ продолжит сокращаться и к 2030 году упадет на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом; добыча газа в то же время незначительно вырастет, однако будет оставаться ниже уровней до начала украинского конфликта.

Напряженная ситуация в отношениях с Европой может привести к введению эмбарго на нефть из России, считают аналитики. А если санкции в отношении России в энергосекторе усилятся, вероятнее всего это сырье уйдет с западного рынка в течение нескольких месяцев, что приведет к дальнейшему сокращению добычи из-за ограниченных возможностей перенаправления поставок в Азию, а также из-за недостаточного числа хранилищ, заключают в агентстве.