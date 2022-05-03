МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В СМИ сообщили о планах Болгарии и Чехии в отношении российской нефти

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти", — написал Боррель в Twitter.

Новый пакет "будет представлен Совету ЕС для утверждения", уточнил он.

После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС было принято пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.