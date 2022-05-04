МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Общая задолженность по платежам за использование лесов в России в прошлом году превысила миллиард рублей, сообщила Счетная палата по итогам проверки главных бюджетных распорядителей в сфере лесного и водного хозяйства за 2021 год. Счетная палата оценила эффективность туристического кешбэка

Аудиторы отмечают, что доходы Рослесхоза в отчетном году составили 44,6 миллиарда рублей, что на 9,1% меньше прогнозируемого объема, а Росводресурсы, напротив, исполнили доходы с превышением прогноза на 12,6% — их сумма составила почти 23 миллиарда рублей.

"У Рослесхоза недостижение плановых значений по доходам связано с ростом задолженности по платежам за использование лесов до 1,1 миллиарда рублей. Другая причина — непринятие постановления правительства по повышению ставок арендной платы за пользование лесами", — цитирует ведомство выступление на коллегии аудитора Сергея Мамедова.

При этом, по данным Счетной палаты, ни одно из проверенных ведомств не смогло в 2021 году в полном объеме освоить выделенные бюджетные средства. "Так, в Рослесхозе исполнение составило 50,6 миллиарда рублей, или 99,4% от плана", – говорится в документах. В Росводресурсах расходы исполнены в сумме 14,8 миллиарда рублей, или 98,4% от плана.

В части реализации Федеральной адресной инвестиционной программы Рослесхоз выполнил установленные на 2021 год обязательства, а кассовое исполнение по ФАИП Росводресурсов составило всего 86,7% от плана. Не были достигнуты в полной мере и показатели госпрограмм, в которых участвовали ведомства.

В частности, аудиторы обратили внимание на неисполнение Рослесхозом целевого показателя по тушению пожаров в рамках госпрограммы "Развитие лесного хозяйства" при том, что в 2021 году на эти цели были выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства на сумму 4,5 миллиарда рублей, а также направлены субвенции на оснащение регионов лесопожарной техникой на сумму 5,1 миллиарда рублей.