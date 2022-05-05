Чистая прибыль ConocoPhillips выросла в первом квартале 2022 года в 5,9 раза
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2022 года достигла 5,759 миллиарда долларов, что в 5,9 раза больше прошлогоднего показателя, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию составила 4,39 доллара против 0,75 доллара год назад. Скорректированный показатель прибыли на акцию составил 3,27 доллара, ожидалось 0,54 доллара. Выручка компании поднялась в 1,8 раза и составила 19,291 миллиарда долларов при прогнозе в 8,51 миллиарда.
Объем добычи углеводородов ConocoPhillips подскочил на 14,4%, до 1,747 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,527 миллиона годом ранее.
После выхода отчета и до открытия торгов в США акции компании дорожают на 4,98%.
Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 14 странах. Численность сотрудников составляет около 9,4 тысячи человек.
https://1prime.ru/state_regulation/20220505/836829605.html