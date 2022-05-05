МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2022 года достигла 5,759 миллиарда долларов, что в 5,9 раза больше прошлогоднего показателя, говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль ArcelorMittal за первый квартал выросла в 1,8 раза

Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию составила 4,39 доллара против 0,75 доллара год назад. Скорректированный показатель прибыли на акцию составил 3,27 доллара, ожидалось 0,54 доллара. Выручка компании поднялась в 1,8 раза и составила 19,291 миллиарда долларов при прогнозе в 8,51 миллиарда.

Объем добычи углеводородов ConocoPhillips подскочил на 14,4%, до 1,747 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,527 миллиона годом ранее.

После выхода отчета и до открытия торгов в США акции компании дорожают на 4,98%.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 14 странах. Численность сотрудников составляет около 9,4 тысячи человек.