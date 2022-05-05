МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Юридический комитет сената конгресса США в четверг одобрил законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), позволяющий правительству США подать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК, свидетельствуют результаты голосования.

В случае принятия законопроект позволит властям США подавать в суд на нефтедобывающие страны ОПЕК на основании предполагаемых нарушений монопольного законодательства. Проект признает незаконными любые совместные действия других стран, нацеленные на ограничение добычи нефти и установление цен на "черное золото".

Аналогичный законопроект в США хотели принять еще год назад. Пока не ясно, намерены ли поддержать данную инициативу в Белом доме. Кроме того, прежде чем проект поступит на подпись к президенту, ему предстоит получить одобрение обеих палат американского конгресса.